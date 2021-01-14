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  4. 14 Ocak 2021 19:15

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Akar ile Wallace arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
 

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