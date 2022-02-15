Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de" denildi.