Bakan Akar: ''Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından yaptığı açıklamada, ''Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız.'' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa hudut hattında, teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Hain saldırı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi.



Bakan Akar, konuşmasında şunları söyledi:

"Operasyonumuz devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçalarsa kaçsınlar hainleri bulacağız. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Mehmetçiğin bir asır önce burada ağır kış şartlarına rağmen milli ve manevi duygularla şehadet mertebesine ulaşmaları hafızalarımızda derin izler bırakmıştır.

Şanlı tarihimiz boyunca kutsal vatan toprağımızın her karışını mübarek kanıyla sulayan Mehmetçiğin fedakarlığı da vatana adanmışlık olarak tarihe geçmiştir.

Şehitler Ölmez inancıyla ve bu inancı benimseyen aziz milletimiz şehit olan on binlerce vatan evladımızın kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygıyla hatırlayacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personeli de Sarıkamış'taki gibi atalarımızdan aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır dışında azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

PKK ve onun ayrılmaz bir parçası olan YPG'ye kim destek verirse versin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte kararlıyız.

Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde etki alanı genişleyen Türkiye, bugün uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada etkin bir güce ulaşmıştır. TSK da dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir."