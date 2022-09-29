Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
MSB, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.
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