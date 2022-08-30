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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebrik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebriklerini ifade etti. Bakan Akar da mevkidaşına teşekkür ederek Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı" denildi.

Etiketler görüşme bakan akar
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