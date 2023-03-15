Bakan Akar'dan Karadeniz'e düşen İHA için ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'ya ait savaş uçağının çarpmasıyla Karadeniz'e düşen ABD'ye ait insansız hava aracının alınması için boğazların açılmasına ilişkin, ''Olayı yakından takip ediyoruz. Bizim de çeşitli temaslarımız var. Makul ve mantıklı şekilde çözmek konusunda gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akar, Amerikan medyasında düşen insansız hava aracının alınması noktasında boğazların açılmasına ilişkin talep olduğu hatırlatılması üzerine, "Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya Federasyonu’na ait uçaklarla Amerikan hava kuvvetlerine ait bir dron arasındaki ilişki çerçevesinde bir dronun düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Bizim de çeşitli temaslarımız var. Bu konudaki gelişmeleri de bizler, kendi içimizde ve muhatabımız Amerikalılar ile görüşmek suretiyle makul ve mantıklı şekilde çözmek konusunda gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Uhulet ve suhuletle çözülmesinden yanayız" diye konuştu.

Bakan Akar, düşen aracı almak için boğazlardan geçişe izin verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, "Çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, külliye ile yakın iletişim halindeyiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz" cevabını verdi.

'120 GÜN UZATILMASINI İSTİYORUZ'

Akar, tahıl koridorunun uzatılmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin ise, "Biz tahıl koridorunun 120 gün uzatılması talebiyle görüşmelere başladık. Rusya ve Ukrayna tarafıyla arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Biz de bakanlar düzeyinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabii bugüne kadar çok sayıda gemi, tahıl ve diğer yiyecek maddelerinin taşınmasını gerçekleştirdiler ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. 24 milyon tondan fazla miktardan bahsediyoruz. Bunun tabii hem bölgeye hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok ciddi şekilde katkıları oldu. Bu nedenle bunun devamı gerçekten önemli. Bu manada, 2 ay yerine 120 gün olması konusunda temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler, Rusya ve Ukrayna kararını verecek. Bu arada Birleşmiş Milletler de (BM) bizimle aynı şekilde düşünüyor. Arkadaşlarımla bazı temaslar, görüşmeler oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde, kısa sürede olumlu bir şekilde çözmeye çalışacağız. '120 gün' diye başladık görüşmelere. Onlar '60 gün' dediler, Rusya tarafı '60 gün' diyor. Bunun 120 gün olmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Karar, tarafların kararı. Onlar karar verdikten sonra derleyip toplayıp sonuca gitmeye çalışacağız" dedi.

DHA