SON DAKİKA
BÜLENT ARINÇ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 24 Kasım 2020 15:50

Bakan Akar'dan Türk gemisinin aranmasına tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Türk gemisinde arama yapılmasına ilişkin ''İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor.'' dedi.

Bakan Akar'dan Türk gemisinin aranmasına tepki
A+ A-

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor

Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır

Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.

Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisini bastı!Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisini bastı!

 

hulusi akar , irini harekatı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM