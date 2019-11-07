Bakan Akar'dan YPG/PKK açıklaması: YPG/PKK bölgeden çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan CNN International televizyonuna verdiği demeçte DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbarat alanında iş birliği yaptığını bildirdi.

Hulusi Akar, operasyon öncesinde iki ülkenin ordusunun bilgi alışverişi yaptığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı, soru üzerine Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütleriyle bağlantısı olmadığının altını çizdi.

Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib'de tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini de söyledi.