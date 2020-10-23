Bakan Akar'dan ''Yunanistan ile tatbikat'' açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''(Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı" açıklamalarında bulundu.
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