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  4. 23 Ekim 2020 20:17

Bakan Akar'dan ''Yunanistan ile tatbikat'' açıklaması

Bakan Akar, ''(Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar'dan ''Yunanistan ile tatbikat'' açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''(Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı" açıklamalarında bulundu.

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