Bakan Albayrak hakkında skandal iddia!

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün paylaştığı OECD verileri paylaşarak, bilgilerin güncel veriler olmadığını savunan Erozan, "Damat bey bir zahmet photoshop'ladığı bu istatistiklerin hangi yıla ait olduğunu da açıklayabilseydi" ifadelerini kullandı.

Albayrak’ın paylaştığı verilerin 2016 yılına ait olduğunu belirten İYİ Partili Erozan, paylaşımında güncel verilere de yer verdi. Kamil Erozan, “OECD istatistiklerinin kaynağı ulusaldır Türkiye açısından TUİK kaynaklıdır Uygulamada "kendin pişir kendin ye"dir yöntem Damat bey bir zahmet photoshop'ladığı bu istatistiklerin hangi yıla ait olduğunu da açıklayabilseydi Gerçek tablo ikincisidir Bu veriler 2016 yılına ait..!” dedi.

Erozan'ın paylaştığı veriler ise şu şekilde:

Dün ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya‘dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz.” ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunmuştu.

Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde: