Bakan Albayrak: ''Türkiye'nin IMF planı yok''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 bini bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi.
Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini aktaran Bakan Albayrak "*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin bir IMF planının ise olmadığını kaydetti. Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarda ayrıca "Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz" dedi. Saat 16:00 sıralarında başlayan ve 6 bine yakın yabancı yatırımcının katıldığı görüşme sona erdi.
İşte Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar:
Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız
Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız
Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz
AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK
Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok
Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda
Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı
FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık
SEKTÖRE DESTEĞE DEVAM
Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz
Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si
Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz
Enflasyonla mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız
MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek
Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz-
İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında
Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor
Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak
Güveni artırmak için her tülü adımı atacağız
Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil
BİR IMF PLANI YOK
Bir IMF planı yok
Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık
Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri
HARCAMALAR KISILACAK
Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz
Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira
Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil
HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ
Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor
Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli
Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz
Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak
EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK
Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız
Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız
Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz
ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli
Reuters