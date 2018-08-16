Bakan Albayrak: ''Türkiye'nin IMF planı yok''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 bini bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi.

Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini aktaran Bakan Albayrak "*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin bir IMF planının ise olmadığını kaydetti. Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarda ayrıca "Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz" dedi. Saat 16:00 sıralarında başlayan ve 6 bine yakın yabancı yatırımcının katıldığı görüşme sona erdi.

İşte Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar:

Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız

Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız

Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz

AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK

Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok

Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda

Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı

FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık

SEKTÖRE DESTEĞE DEVAM

Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz

Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si

Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz

Enflasyonla mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz-

İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor

Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak

Güveni artırmak için her tülü adımı atacağız

Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil

BİR IMF PLANI YOK

Bir IMF planı yok

Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık

Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri

HARCAMALAR KISILACAK

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz

Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira

Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil

HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ

Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor

Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli

Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz

Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK

Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız

Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız

Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz

ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli