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  4. 09 Mayıs 2020 23:04

Bakan Albayrak'dan, Bahçeli'ye ''çok özel'' teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Albayrak'dan, Bahçeli'ye ''çok özel'' teşekkür
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MHP lideri bugün yaptığı açıklamada Albayrak’ı çok başarılı bulduklarını belirtmiş ve CHP’yi ‘Türkiye ekonomisine atıp tutmakla‘ suçlamıştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakan Albayrak’ın görüşmede Bahçeli’ye, verdikleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiği ve gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Albayrak, görüşmenin ardından Twitter’dan Bahçeli’nin hesabını etiketleyerek, şu mesajları paylaştı: “Tüm gayretiyle Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destekle aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.”

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