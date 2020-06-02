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  4. 02 Haziran 2020 22:26

Bakan Albayrak'tan ''4 finansman paketi'' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 finansman paketi ile ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak'tan ''4 finansman paketi'' paylaşımı
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Bakan Albayrak, 4 finansman paketi ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan Kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu.

Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum.

Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. 
 

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bakan , albayrak
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