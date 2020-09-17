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  4. 17 Eylül 2020 17:09

Bakan Albayrak'tan ''Adnan Menderes'' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden Adnan Menderes için bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında; "Milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." dedi.

Bakan Albayrak'tan ''Adnan Menderes'' paylaşımı
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Bakan Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde;

"Yeter, söz milletindir!" Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum

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