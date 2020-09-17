Bakan Albayrak'tan ''Adnan Menderes'' paylaşımı

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde;

"Yeter, söz milletindir!" Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum