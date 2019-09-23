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  4. 23 Eylül 2019 11:28

Bakan Albayrak'tan dedikodulara yanıt olacak kare

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve oğulları Sadık ile dün sabah Central Parkı gezerken görüntülendi.

Bakan Albayrak'tan dedikodulara yanıt olacak kare
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitti. Erdoğan’ın heyetinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve oğulları Sadık ile dün sabah Central Parkı gezerken görüntülendi.

Bakan Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın boşandıkları iddiası gündeme gelmişti.

Cep telefonu ile çekilen fotoğrafta Berat Albayrak ve eşi Esra’nın yanyana yürüdüğü, küçük oğlunun ise annesinin elini tuttuğu görülüyor.

Albayrak çiftinin fotoğrafını sosyal medyada Hürriyet'in New York Temsilcisi Razi Canikligil yayımladı.

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