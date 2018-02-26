Bakan Albayrak'tan Erdoğan'a: İyi ki doğdun Başkomutanım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görüntülerde "Doğmaktır adalet, medeniyettir, sadaka taşları üzerinde cennet biriktirir. Doğmak, şehadeti ile karşı koymaktır esarete, düğündür analara, kına yaktırır kuzulara... Doğmak özgür olmaktır...İyi ki doğdun Başkomutan, iyi ki doğdun Recep Tayyip Erdoğan" ifadeleri yer aldı." ifadeleri yer aldı.

İŞTE ALBAYRAK'IN O PAYLAŞIMI