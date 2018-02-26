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  4. 26 Şubat 2018 15:05

Bakan Albayrak'tan Erdoğan'a: İyi ki doğdun Başkomutanım

Enerji Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü böyle kutladı.

Bakan Albayrak'tan Erdoğan'a: İyi ki doğdun Başkomutanım
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görüntülerde "Doğmaktır adalet, medeniyettir, sadaka taşları üzerinde cennet biriktirir. Doğmak, şehadeti ile karşı koymaktır esarete, düğündür analara, kına yaktırır kuzulara... Doğmak özgür olmaktır...İyi ki doğdun Başkomutan, iyi ki doğdun Recep Tayyip Erdoğan" ifadeleri yer aldı." ifadeleri yer aldı.

İŞTE ALBAYRAK'IN O PAYLAŞIMI

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