Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek !

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerinin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Oldukça verimli geçtiği aktarılan görüşmede, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.