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  4. 16 Şubat 2018 22:25

Bakan Albayrak'tan kritik görüşme

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti.

Bakan Albayrak'tan kritik görüşme
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri ile görüştü. Görüşmede enerji politikaları ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kritik görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul ettiğimiz görüşmelerimizde, enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

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