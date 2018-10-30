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  4. 30 Ekim 2018 20:46

Bakan Albayrak'tan olay olacak iddia

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dövizde yaşanan dalgalanmaların yabancı bir ülkenin başkentinde planladığını öne sürdü.

Bakan Albayrak'tan olay olacak iddia
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "12 Eylül'de bile olmayan bir ekonomik saldırıyla karşılaştık. Ekonomideki dalgalanmalar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı." ifadelerini kullandı. Albayrak, Türkiye'nin aşamayacağı sorun yoktur.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkede planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok. Türkiye ekonomisi Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı" dedi.

Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkede planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok" dedi.

berat albayrak
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