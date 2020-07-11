Bakan Albayrak'tan ''Srebrenitsa soykırımı'' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tarih: 11 Temmuz 1995
Zulmün Adı: #Srebrenitsa
“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”
Aliya İzzetbegoviç
Tarih: 11 Temmuz 1995— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Zulmün Adı: #Srebrenitsa
“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”
Aliya İzzetbegoviç pic.twitter.com/xRdmbwtYh0
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