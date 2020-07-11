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  4. 11 Temmuz 2020 15:04

Bakan Albayrak'tan ''Srebrenitsa soykırımı'' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sosyal medya hesabından Srebrenitsa soykırımı ile ilgili videolu bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak'tan ''Srebrenitsa soykırımı'' paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa

“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”

Aliya İzzetbegoviç

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