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  4. 08 Ocak 2020 19:12

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin tarafından açılışı gerçekleştirilen TürkAkım projesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı
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TürkAkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı ve ilk gaz akışı sağlandı. TürkAkım törenine katılan Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından projeye ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.

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