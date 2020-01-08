Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

TürkAkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı ve ilk gaz akışı sağlandı. TürkAkım törenine katılan Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından projeye ilişkin bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.