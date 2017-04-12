Bakan Avcı'nın ''alın adreslerini'' çıkışı olay oldu

16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum öncesinde bir taraftan siyasiler miting ve toplantı turlarını sürdürürken diğer taraftan da sokaklarda kurulan stantlarla "Evet" ve "Hayır" nedenleri halka anlatılıyor.

Ancak bu "Evet" ve "Hayır" stant ve çadırlarında ilginç olaylar da yaşanıyor. Daha önce hatırlanacğaı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hayır" standını, CHP Genel Başkanı ise "Evet" standını ziyaret etmiş ve demokrasi adına çok olumlu tablolar çizilmişti.

Ancak bugün yaşanan bir başka olay sosyal medyada yayılan görüntülerle tartışılır oldu.

Referanduma Evet kampanyası kapsamında Eskişehir'de bulunan eski Milli Eğitim yeni Turizm Bakanı Nabi Avcı ile "Hayır" standı açan ve kendilerini "hukuk öğrencisi" olarak tanıtan gençler arasındaki diyaloglar gündeme bomba gibi düştü.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan stantta anayasa değişiklik paketinin içeriğini anlatmak istediklerini söyleyen gençler karşılarında Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı görünce Bakan ile konuşmak istedi.

Bakan gençlerin kendisine uzattığı broşürü aldıktan sonra "bir ara gelin ben size niye evet demek istediğimizi anlatayım" yanıtını verdi.

Ancak diyaloglar bununla da sınırlı kalmadı. Avcı'nın gençlerin yanından ayrılırken söylediği "alın adreslerini, gelip anlatayım ben size" demesi tepkileri de beraberinde getirdi.

İŞTE İNTERNETE YÜKLENEN O GÖRÜNTÜLER: