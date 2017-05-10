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  4. 10 Mayıs 2017 18:37

Bakan Bozdağ: ''FETÖ ve onun köpekleri karar veremez...''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehit Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında yapılan açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

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Bekir Bozdağ : Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez.
 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli'de trafik kazasında şoförüyle birlikte yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, "FETÖ'nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar.

Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler,ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir." dedi.

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