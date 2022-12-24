Bakan Bozdağ'dan referandum açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili olarak, ''Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz.'' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi konusunda açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" sözleriyle işaret ettiği anayasa değişikliği teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Altılı Masa'da başörtüsü teklifine ilişkin genel eğilimin referanduma gidilmemesi, Meclis'te çözülmesi şeklinde olduğu kulislere yansımıştı.