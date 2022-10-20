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Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması

Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz.'' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz." dedi.

 

Etiketler bekir bozdağ adalet bakanlığı yeni anayasa
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