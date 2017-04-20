Bakan Bozdağ'dan YSK açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, YSK'nın anayasa referandumunun iptaline ilişkin başvuruyu reddetmesini değerlendirdi.

Bozdağ ''YSK'nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş'' dedi.

''AYM'NİN İNCELEME HAKKI VE YETKİSİ YOK''

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisi olmadığını ifade eden Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

''Anayasa'ya göre de Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere göre de yoktur. Bizim kanunlarımıza göre de yoktur. Çünkü anayasamız Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin olduğunu ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayacağını açıkça hükme bağlıyor. Bu 'hiçbir merci'nin içerisinde Anayasa Mahkemesi de vardır. Böyle bir müracaat yapsa bile Anayasa Mahkemesi'nin, bu müracaat karşısında bunun reddi dışında bir seçeneği önünde yoktur.''