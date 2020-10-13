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  4. 13 Ekim 2020 21:09

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, her iki bakan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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