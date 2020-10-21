Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Bayramov bugün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.