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  4. 02 Ekim 2020 19:55

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın
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Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."

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