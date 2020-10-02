Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."
📌 Azerbaycan’la bir milletiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 2, 2020
📌 İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız.
📌 Dolayısıyla Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın.
📌Bundan daha doğal ve meşru birşey olamaz. 🇹🇷 🇦🇿@bayramov_jeyhun pic.twitter.com/Y9Y18EHGMd
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol