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  4. 24 Kasım 2020 20:56

Bakan Çavuşoğlu: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin "Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Cevabımızı sahada da vereceğiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin "Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacagiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle" açıklamasında bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, ""Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz." denildi.

açıklama , gemi , dışişleri
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