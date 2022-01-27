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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Ermenistan ilişkileri ile ilgili çok önemli gelişme

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Ermenistan ilişkileri ile ilgili çok önemli gelişme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda yaptı. Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasında bir çatışma olmasını istemiyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesini istiyoruz. NATO'nun taleplerinin hem ABD ile hem Rusya ile paylaştık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

Herkesin sesi burada duyulsun istiyoruz. Paşinyan en son Antalya diplomasi forumunu katılabileceklerini söyledi. Azerbaycan da geliyor. Herkes düşüncülerini söylesin.

Rusya ve Ukrayna arasında bir çatışma olmasını istemiyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesini istiyoruz. NATO'nun taleplerinin hem ABD ile hem Rusya ile paylaştık.
NATO, Rusya Federasyonu nezdindeki büyükelçisinin de yeniden göreve getirilmesini istedi.

Etiketler ermenistan ilişki türkiye
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