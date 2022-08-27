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Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın maketiyle poz verdi

Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın maketiyle poz verdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yanında poz verdi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 951. yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Ahlat'ta da çadırlar kuruldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tarihi günü anmak için bölgeye giden isimler arasında yerini aldı.

ÇADIRIN İÇERİSİNDEN KONUŞULACAK FOTOĞRAF

Ağrı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maketinin yapıldığı görüldü. 

Çavuşoğlu ve Savcı Sayan maketin yanına oturarak kameralara poz verdi. Savcı Sayan, etkinliğin ardından görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmayı  unutmadı.

Etiketler ağrı belediye başkanı savcı sayan
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