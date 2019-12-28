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  4. 28 Aralık 2019 17:32

Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Kılıçdaroğlu'nun randevuyu kabul ettiği öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

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