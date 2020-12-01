  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 01 Aralık 2020 21:07

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video telekonferans yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
A+ A-

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

nato , nato toplantısı , çavuşoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM