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  4. 27 Ekim 2020 17:32

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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