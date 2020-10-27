Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
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