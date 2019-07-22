Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı.

ABD HEYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Öte yandan, aynı dakikalarda Dışişleri Bakanlığı'nda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve beraberindeki ABD heyeti ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.