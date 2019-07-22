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  4. 22 Temmuz 2019 21:45

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü. Aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ABD'li heyet ile toplantıya girdi.

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı.

ABD HEYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Öte yandan, aynı dakikalarda Dışişleri Bakanlığı'nda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve beraberindeki ABD heyeti ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

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