Bakan Çavuşoğlu: ''Suriyelilerin tamamını geri göndermeyeceğiz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak "Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela çoban bulamıyorum diye söyleniyor. Şu anda iş gücüne ihtiyaç var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Habertürk'te Sena Alkan'ın programına konuk oldu.

Sığınmacılarla ilgili olarak yol haritası Çavuşoğlu canlı yayında Suriyelilerin tamamının gönderilmeyeceğini, tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu şunları söyledi,

"Sahadayız dolaşıyoruz. Seçim öncesi popülizm yapmak doğru değildir. Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela çoban bulamıyorum diye söyleniyor. Şu anda iş gücüne ihtiyaç var. Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli var. Onları güvenli şekilde göndereceğiz. Çok daha fazla Suriyeli'yi Suriye'ye göndereceğiz. Yol haritası da bunu kapsıyor. Geri dönüşün takvimi, güvenli bölgede bunların döneceği imkanların yaratılması için çalışmalar başlatılmıştı."