Bakan Çavuşoğlu tarihi verdi: Türkiye ile Suriye masaya oturuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye'nin görüşeceği tarihi açıkladı. Çavuşoğlu "Erdoğan - Esad görüşmesi olur mu" sorusuna da yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni lideri Silva'nın yemin töreni için gittiği Brezilya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3'lü görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye ile normalleşme adımına karşı olduğunu anladıklarını söyledi, kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"ABD’den bize “bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor” diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD’nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu"

Suriye'de hedeflerinin, kalıcı istikrar, barış, terörün sonlanması, sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi dahil yürüttükleri müzakerelerden bir sonuç almak. Bunun için doğrudan temaslarımızın da faydalı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD, bize YPG ile ilgili yeni bir öneriyle gelmedi"

Moskova'da savunma bakanları toplantısında terörle mücadele ve PKK ile mücadelenin de gündemde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz geçmişte de, temaslar olmadan önce -benim açıklamalarımı belki hatırlarsınız- terörle mücadelede işbirliği yapabileceğimizi de söylemiştik. Çünkü terör örgütü her iki ülkenin de düşmanı" dedi.

ABD'nin kendilerine terör örgütü YPG ile mücadelede herhangi bir öneriyle gelmediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Gelmesine de gerek yok. Zaten 2019 mutabakatımız var. Ortak Açıklamamız var, onun yükümlülüklerini yerine getirsin yeter" şeklinde konuştu.

"Bir toplantıda Suriye ile ilgili tüm kararların alınması beklenemez"

Rusya'nın dışişleri bakanları toplantısı için tarih belirlediğini ancak kendilerinin takviminin uygun olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlar değişik seviyelerde yapılan bir günlük toplantı, ya da bir kerelik toplantılar olmayacak. Bir üçlü toplantıda Suriye ile ilgili tüm kararların alınması beklenemez. Bunların hepsi aslında, hem güvenin tesis edilmesi hem de önümüzdeki süreçte hassas konularda işbirliğinin somutlaştırılmasına yönelik adımlar" açıklamasını yaptı.

Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerin Suriyelilerin güvenli geri dönmeleri için rejimle angajmana girmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer ülkelerin de böyle düşündüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Güvenlik, geride bırakılan malların iadesi, oraya dönüldüğü zaman hangi imkanların sağlanacağı önemli. Eğitim, çocukların eğitimi önemli, sağlık önemli, hayatlarının idame ettirebilmesi için istihdam yaratıcı projelerin gerçekleştirilmesi önemli… Yani uluslararası toplumun rejimle angajmanı bu nedenle önemli. Rejim Suriyelilerin dönmesi konusunda işbirliği yapmak istediğini söylüyor" şeklinde konuştu.

ABD'ye ziyaret

Bakan Çavuşoğlu, 17 Ocak'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Çok sayıda resmi temasta bulunacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Blinken ile görüşmemiz, ayın 18’i saat 13’de gerçekleşecek. Birçok temaslarımız olacak. Belki Houston’a gidip orada Başkonsolosluğumuzun yeni binasının da açılışını yapabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu?

Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esed görüşmesi olur mu?" sorusu üzerine, "Böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz. En nihayetinde bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar" dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı: “Aşamalı bir diyalog olacak” şeklinde. Önce istihbarat ve Savunma Bakanları, sonra Dışişleri bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir"