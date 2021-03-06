Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetine icabetle gittiği ülkede, mevkidaşıyla görüşmesinin ardından başkentteki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, 2001'de Türkmenistan'ın bağımsızlığının 10. yıl dönümü münasebetiyle inşa edilen anıta çelenk bıraktı.
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