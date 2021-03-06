  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetine icabetle gittiği ülkede, mevkidaşıyla görüşmesinin ardından başkentteki Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, 2001'de Türkmenistan'ın bağımsızlığının 10. yıl dönümü münasebetiyle inşa edilen anıta çelenk bıraktı.

Etiketler çavuşoğlu ziyaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda trafik felç!
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayında damga vuran açıklama
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Şeyma Subaşı'nın, direk dansı paylaşımları sosyal medyayı salladı
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
İşte 100 bin TL altındaki SUV modelleri
İşte 100 bin TL altındaki SUV modelleri
2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlanacak
2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak kutlanacak
Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Salgın ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi!
Salgın ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi!
Bu canlı türü Türkiye'de keşfedildi! Adına Türkiye damgası
Bu canlı türü Türkiye'de keşfedildi! Adına Türkiye damgası