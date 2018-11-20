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  4. 20 Kasım 2018 22:29

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Pompeo, ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini savundu ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmesine rağmen Riyad’ın güçlü ortağı olmaya söz verdi. Pompeo, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını daha da ileri götüren politikaları benimsemeye mecbur olduğunu söyledi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı, ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, TRUMP'IN SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEĞİNİ SAVUNDU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini savundu ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmesine rağmen Riyad’ın güçlü ortağı olmaya söz verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Washington'da gerçekleştirilen görüşme sonrasında konuşan Pompeo, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını daha da ileri götüren politikaları benimsemeye mecbur olduğunu söyledi.

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