Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

YEREL SEÇİM

Türkiye her zaman demokratik bir seçim düzenler. Herkesin katılma hakkı vardır. Sonucun yakın olduğu yerlerde itirazlar doğal. Siyasi partilerin bu hakkını kullanması doğaldır. İtiraz süreci tüm dünyada var, yasaya uygun yapılıyor. ABD örneğini sayın Cumhurbaşkanı birkaç defa verdi. ABD'de bazı eyaletlerde fark yüzde 1'in altındaysa oylar yeniden sayılıyor. YSK hangi kararı verirse herkes uymak durumundadır. AB'nin seçimlerle ilgili açıklamalarını objektif olarak görmüyoruz. Demokrasiye inandığını söyleyen AB'nin de sorumlu açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutamadılar. Daha önce tutunca ters tepti.

ABD TEMASLARI (S-400 - F-35)

Ziyaretimiz çok faydalı geçti. S-400'ü neden almak zorunda açıkladığımızda ABD'li senatörler biz böyle olduğunu bilmiyorduk, bize böyle söylemediler dediler. S-400 Hava Savunma Sistemi NATO sistemi ile çelişmez.NATO üyesi bazı ülkelerde de S-300 alanlar var. Bu konularda söz söyleyecek kişi NATO Genel Sekreteri'dir. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak absürt bir şeydir. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. Biz bu anlaşmayı CATSA (Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası) kararınından önce imzaladık. ABD'nin tehditvari açıklamaları dostluğumuza zarar vermektedir. S-400, F-35'e yönelik bir tehdit oluşturur diyorlar. Biz en başından beri Rusya'ya da bu sistemin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olması gerektiğini söyledik. NATO uzmanları da incelerse tehdit oluşturmadığını görür.

POMPEO'NUN F-35 AÇIKLAMASI

CATSA yaptırımlarından bahsettik. Bu yaptırımlardan önce satın aldığımızı ve bitmiş bir anlaşma olduğunu söyledik. CATSA'nın da F-35'leri kapsamadığını net bir şekilde söyledik.

PATRIOT GÖRÜŞMELERİ

ABD'nin Patriot satma garantisi yok, onay süreci var. Bizim sadece bir tane S-400'e ihtiyacımız yok daha fazla sisteme ihtiyacımız var. ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz. ABD Patriot satmak isterse alırız. Müttefiklerden almayı tercih ederiz. ABD Türkiye'ye Patriot sistemi satma garantisi vermedi.

Kendi uçaklarımızı üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önemli mesafe katettik. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Pompeo görüşmede 'Harekatın yıkıcı sonuçları olur' demedi. Güvenliğini bizim tesis etmediğimiz bir bölgede biz kendimizi güvende hissedemeyiz. Bizim orada olmamız lazım. Burada oluşacak her yapıda Türkiye'nin öncülük etmesi gerekir. Bu durum Suriye'nin sınır güvenliği açısından da önemlidir.

TRUMP'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Trump, birkaç defa ziyaret etmek istediğini söyledi.

İDLİB'TEKİ GERGİNLİK

İdlib Muhtırası'na bağlı kaldığımızı her iki taraf da teyit etti. Yabancı teröristlere karşı savaşta ve tüm konularda Rusya ile tam mutabakat içerisindeyiz. Rusya tarafına da Rejimin ihlallerinin durdurulmasını da sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. YPG-PKK bugüne kadar tüm ülkelerden faydalanmak istedi. PKK konusunda Rusya'nın hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Terör örgütlerini oradan çıkarmak Rusya'nın da yararına. Rusya Suriye'de kalmak istiyor, iki tane üssü var. Rusya, Suriye ile iki tane anlaşma imzaladı.

İSRAİL SEÇİMLERİ

İsrail halkının iradesine herkesin saygı duyması gerekiyor. Seçim bitti, aklıselimin hakim olması gerekiyor.İsrail de huzuru için tek çözüm iki devletli çözümdür. Bunun dışında hiçbir çözüm bölgeye barış getirmez. İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. Öyle görünüyor ki ABD'nin açık desteği de çok fayda sağlamamış. Barış planından bahsediyorlar. Barış planının iki taraf açısından değil tüm dünya tarafından saygı görülmesini istiyorsa planın adil, objektif ve ABD'nin de objektif tutum içerisinde olması lazım.

GOLAN TEPELERİ

Golan Tepeleri ile ilgili ABD'nin aldığı karar son derece yanlıştır. BMGK kararları ile de çelişiyor. Bu topraklar Suriye'nin topraklarıdır.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KARARI

Son derece yanlış bir karar. Devrim Muhafızları'nın Suriye'de yaptıklarını doğru bulmadık. İran'ın da bazı politikalarını doğru bulmadık ama biz, Rus ve İran siyasi süreç için resmi çaba sarf ettik. İran da CENTCOM'u terör örgütü ilan etti, o da yanlış. Yanlışa yanlışla cevap vermek doğru bir tutum değil.

LİBYA'DAKİ GERGİNLİK

Bu saldırı Libya'yı felakete götürecek bir saldırı. Askeri saldırı ile gücü ele geçirmeye çalışmak Hafter ve tüm Libya için felaket olur. Saldırıların durdurulması lazım. Hafter'de destek veren ülkelere de söylüyoruz bu çok tehlikelidir. Hafter yoluyla Libya'yı ele geçirmeye çalışmak, komşu ülkeler için söylüyorum, çok tehlikelidir. Tıpkı şu anda Yemen'deki ölen insanlardan sorumlu olduğunuz gibi Libya'daki sivil savaştan sorumlu olursunuz.

AP SEÇİMLERİ

Artık ortak değerler yerine ideolojinin hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bu son derece tehlikeli. Bu trendi geri döndüremezsek AP'nin herhangi bir itibarı da kalmaz, aldığı kararları da kimse dinlemez. Her türlü aşırıcılıkta bizim birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu endişe AB'de de var.