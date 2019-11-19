Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KARARA AB'DEN TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Mogherini, AB'nin İsrail'in işgalci güç yükümlülükleri çerçevesinde tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

"TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME ZARAR VERMEKTEDİR"

Mogherini, "AB'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumu değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Mogherini, bunun iki tarafın da meşru taleplerini karşılayacak tek gerçekçi çözüm olduğunu vurguladı.

ABD'NİN BATI ŞERİA’DAKİ İSRAİL YERLEŞİMLERİ KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün gece, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.

