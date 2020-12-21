Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği ile kritik görüşme

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell telefon görüşmesi yaptı.
Kaynaklar, görüşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin takibi için yapıldığını kaydetti.
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