Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği ile kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell telefon görüşmesi yaptı.

Kaynaklar, görüşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin takibi için yapıldığını kaydetti.