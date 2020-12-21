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  4. 21 Aralık 2020 21:26

Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği ile kritik görüşme
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell telefon görüşmesi yaptı.

Kaynaklar, görüşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin takibi için yapıldığını kaydetti.

dışişleri , ab , çavuşoğlu
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