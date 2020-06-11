Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarıdan satır başları şu şekilde:

Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur. Kimse Türkiye'yi sorgulamasın. ABD gibi bir ülkenin Türkiye'yi sorgulaması abesle iştigal. Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var.

Türkiye ise tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya'nın tartışmaya açılması, fetihten 567 yıl sonra Ayasofya'yı hatta İstanbul'u tartışmaya açmak manidar.

1972 UNESCO sözleşmesine baktığımızda herhangi bir mülkiyetin tarihi dokusunun başka bir şey ama o mülkiyetin bu şekilde cami ya da başka türlü kullanılmasına ilişkin bir şey yoktur.

Bir derneğimiz Danıştay'a başvurdu. 2 Temmuz'da Danıştay kararını verecek. Burası bizim kendi egemenlik alanımız.

YUNANİSTAN'LA GERGİNLİK

Esasen dini azınlıkların hakları konusunda sadece bize değil, dünyaya ders verecek en son ülkelerden biri Yunanistan.

Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina. Selanik'te sürekli açık bir cami yoktur.

Batı Trakya'da Türk azınlıkların seçtiği müftüler namaz kıldırdığı için ceza aldı. Oradaki Türk azınlık, Türk adını da kullanamıyor. Yunanistan bu konuda üç kere mahkum edildi.

Anlaşmaya gelecek olursa, İyon Denizi'nde olduğu için bizi ilgilendiren bir durum yok. Yani Doğu Akdeniz ve Ege'yi ilgilendiren bir durum yok.

Bu anlaşma esasen, gerçekleri görme bakımından çok anlamlı bir anlaşmadır. Yunanistan bugüne kadar adaların hatta kayaların ana kara gibi kabul edilmesini istiyordu. Kendi anakarasına uzak adaların tam yetkinliği olamaz.

Ege'de Akdeniz'de bizim savunduğumuzu Yunanistan, İtalya'yla yaptığı anlaşmada kabul etmiş. Bizim tezlerimizin haklılığı tescillemiş oldu.



MISIR'LA İLİŞKİLER

En akılcı yol Türkiye'yle diyalog. Bizim Mısır'da darbeye karşıyız. Mısır halkı bizim kardeşimiz. Ayrıca Mısır, Ortadoğu için, İslam dünyası için önemli. Güçlü ve istikrarlı bir Mısır'a İslam dünyasının ihtiyacı var.

LİBYA

(Libya için) Ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama bize göre ölü doğmuştur.

İDLİB

İdlib için önceliğimiz alanın güvenli bir bölge haline getirmek ve yolların açılması.

Rejim ve bazı radikal gruplar problem çıkartıyor. Buna izin verilmemesi gerek.

Ateşkesin devam etmesi önemli bunun için çalışıyoruz.

TURİZM

Bu yaz yabancı konuklarımızı ülkemizde ağırlayacağız. Tüm tedbirler alındı, kriterler belirlendi. Otellerde sertifikasyon gerçekleştiriliyor. Herhangi vaka çıkarsa ne yapılacağı ile ilgili olarak çalışılıyor.