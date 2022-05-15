Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''NATO'ya üyeliği gündemde olan iki ülkenin Dışişleri Bakanı dün akşamki toplantıya davet edildi. Türkiye olarak bu konudaki tutumumuzu net bir şekilde söyledik. NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz'' dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için üye devletlerin bakanları Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Samimi bir ortamda hem güvenlik durumunu hem de NATO'nun geleceği ile ilgili konuları kendi aramızda değerlendirdik' dedi.

Çavuşoğlu, 'NATO'ya üyeliği gündemde olan iki ülkenin Dışişleri Bakanı dün akşamki toplantıya davet edildi. Türkiye olarak bu konudaki tutumumuzu net bir şekilde söyledik. NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'FOTOĞRAF VE BELGELERİ MÜTTEFİKLERE ANLATTIK'

'NATO bir ittifaktır. Müttefiklik dayanışması çok önemlidir' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'İki ülkenin olası üyeliğine karşı tutumumuzu sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Cuma günü kamuoyu ile paylaştı. Biz de gerekçelerimizi net şekilde toplantıda söyledik. YPG, PKK terör örgütü ve mensupları ile yaptığı görüşmeler, İsveç'in silah yardımı dahil rahatsız olduğumuz konuları fotoğraf ve belgelerle müttefiklere anlattık.'

İki ülkenin Dışişleri Bakanı ile 3'lü bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, 'Burada net şekilde belgelerle beraber rahatsız olduğumuz konuları ve kendilerinin teröre verdikleri destek vs tüm bunları açıklıkla bir kere daha söyledik. Bu iki ülke savunma sanayi konusunda Türkiye'ye yönelik ihracat izni kısıtlamalarını devam ettiriyorlar' dedi.

'ENDİŞELERİMİZ MEŞRUDUR'

Çavuşoğlu, 'Normalde bunu düşman olarak gördüğünüz ülkeye karşı yaparsınız. Bu konudaki beklentilerimizi söyledik. Kendilerinin önerileri oldu, bunun üzerinde duruyoruz. Endişelerimiz gayet meşrudur, ve de açıkça ortadadır. NATO'nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Dün akşam görüşmeleri gerçekleştirdik Bu sabah Ukrayna oturumunda da bir tarafta Türkiye'nin savaşı durdurmak için, sivillerin tahliyesi diğer taraftan yaralı askerlerin güvenli şekilde çıkarılması, hububat taşıyan gemilerin güvenli şekilde seyri için yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik.'

'Ukrayna'da insani durum giderek kötüleşiyor. Bu konuda da duyarsız değiliz' diyen Çavuşoğlu, 'Bir taraftan Ukrayna'ya NATO olarak destek veriliyor ama bir taraftan savaşın sona ermesi için çaba gösterilmesi gerekiyor' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle güvenlik anlayışında değişiklik olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Hazırlanan belgenin bugünkü gelişmelerle sınırlı kalmaması lazım' dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini, bu konudaki tutumlarının devam edeceğini söylediler. PKK mensuplarının bu iki ülkedeki faaliyetleri, PKK kamplarında eğitilmiş teröristler var, Suriye'den geçiyorlar adları değişiyor. Ama diğer teröristlerle beraber olduklarını kendilerine gösterdik. Sadece PKK terör listesinde diye geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Diğer konularda da endişelerinizi gidermek için çalışma yapalım önerisi geldi. Türk kamuoyunun iki ülke üyeliğine neden karşı olduğunu anlattık. Halkımızdan bağımsız siyaset izlemememiz mümkün değil. Böyle bir teklifte bulundular. Göreceğiz önümüzdeki süreçte nasıl garantiler verecek.'

'Bizim tutumumuz gayet açık, net. Bu bir tehdit değil. Pazarlık da değil. Popülizm de değil. Açıkça iki aday olmak isteyen ülkenin teröre verdikleri destekle ilgili somut tespitlerimizdir. Bunu paylaştık. İsveç'in açıklamaları yapıcı da değil. Provoke edici. Finlandiya Dışişleri Bakanı gayet temkinli. Çözülebileceğine inancını da söylüyor, bunun bir günde olmayacağını da söylüyor. Diğer müttefikler de umutvar konuşmak zorundalar. Bizim bu konudaki endişelerimizin, şu anda rezerv koymamamızın gerekçelerini çok iyi biliyorlar. Fotoğraf ve belgeleri gösterdim. Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları gerçekçi bir yaklaşım. Bu iş çok ciddi bir konudur. Bizim bu konudaki tutumumuz da açık, nettir.'

'Biz kesinlikle bir günde bu noktaya gelmedik. Dün biz bu konuda toplantı yaparken bile İsveç'in başkentinde terör örgütünün mensupları toplantılar yapıyordu. Kısa bir süre önce İsveç'in üyelikle ilgili sürecinin başlamasından hemen sonra terör örgütünün sözde silahlı grubunun başındaki kişiyi kabul ettiler hem de İsveç Savunma Bakanı kabul etti. Hem Dışişleri Bakanı hem Savunma Bakanı kabul etti. Bu konuda biz durup dururken bu ülkelerle bu açıklamaları yapmadık. Bu konuda Türkiye'nin endişesi nasıl giderilecek. Öyle sözle, veya bakarız, ederiz gibi olmaz. diyelim ki üye oldular, tekrar eski politikalarına dönüp dönmeyeceklerine dair garanti var mı? Halkımız güvenmiyor, özellikle İsveç'le ilgili. Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım. Savunma sanayi kısıtlamalarının da kesinlikle kalkması lazım.'