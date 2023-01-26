  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'teki provakatif eylemlerle ilgli  önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz.

Eylemlerin bir amacı İsveç'in NATO üyeliğini engellemek.

Finlandiya ile olan sorunlarımız İsveç ile daha az. 

İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur."

Cenin baskını'na ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum." dedi.

Etiketler çavuşoğlu toplantı isveç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurtlar Vadisi'nden bir yıldız daha kaydı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye soğuk duş
Zafer Ergin açıkladı: Arka Sokaklar devam edecek mi?
Kan donduran olay! Gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
ABD'den Bahçeli'yi kızdıracak açıklama: ''Endişe duyuyoruz''
EYT düzenlemesinde sürpriz gelişme: Onlar da emeklilik kapsamına alındı!
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altından bir rekor daha Euro uçuyor, dolar barajda!
Erdoğan hakkında olay iddia: ''Ömür boyu iktidarda kalma planı'' diyerek açıkladı
Aleyna Tilki'nin tangası sosyal medyaya dert oldu