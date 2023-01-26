Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'teki provakatif eylemlerle ilgli önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz.

Eylemlerin bir amacı İsveç'in NATO üyeliğini engellemek.

Finlandiya ile olan sorunlarımız İsveç ile daha az.

İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur."

Cenin baskını'na ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum." dedi.