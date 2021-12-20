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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Kabil Havalimanı işletilmesi konusunda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız Doha'ya gidiyorlar bugün. Türk ve Katar şirketi Afganistan’daki 5 havaalanının  birlikte işletilmesi için mutabakat  imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Çarşamba günü geçici yönetimle bu konuyu birlikte alacaklar.. Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Uymazsa şartlar illa işleteceğiz diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde netleşecek'' dedi.

 

Etiketler mevlüt çavuşoğlu dışişleri bakanlığı kabil havalimanı
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