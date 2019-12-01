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  4. 01 Aralık 2019 13:08

Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul" hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." dedi.

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kanal istanbul , çavuşoğlu
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