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  4. 03 Nisan 2019 17:10

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 anlaşmasının bitmiş bir anlaşma olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısı için ABD'nin başkenti Washington'da önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği "NATO Birleştirir" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

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