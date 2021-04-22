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Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Thodex'' açıklaması

2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer ile fotoğrafı ortaya çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

391 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar dolar değerinde kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında soruşturma açılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğraf karesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Etiketler mevlüt çavuşoğlu thodex kripto para
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